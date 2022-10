Fleißige Bienen: RLP-Imker steigern Honigernte

Nach einem verregneten Jahr 2021 mit rund 24 Kilogramm Honig pro Bienenvolk haben die Imker in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr im Schnitt knapp 40 Kilo Honig geschleudert.

"Es war eine gute Ernte, die Imker können zufrieden sein", so der Leiter des Fachzentrums "Bienen und Imkerei" in Mayen, Christoph Otten. Allerdings sei die Ernte im Vorjahr sehr niedrig ausgefallen. In 2022 liegt Rheinland-Pfalz den aktuellen Zahlen zufolge, beruhend auf zwei Umfragen zur Früh- und Sommerernte, über dem Bundesdurchschnitt. Dieser liegt bei 37,2 Kilogramm Honig je Bienenvolk - und damit 2,5 Kilo unter dem, was rheinland-pfälzische Imker ernteten.

Ertrag im Norden von Rheinland-Pfalz höher als im Süden

Dabei fiel der Ertrag den Angaben zufolge im nördlichen Rheinland-Pfalz höher aus als im Süden. Während die Honigernte den Imkern in Koblenz im Frühjahr im Schnitt 23,6 Kilogramm pro Volk einbrachte, waren es in Rheinhessen-Pfalz 21,5 und in Trier 21,2 Kilogramm.

Bei der Sommerernte mussten die Imker im Land grundsätzlich Einbußen hinnehmen. So kamen in Koblenz 19 Kilogramm pro Bienenvolk zusammen, in Rheinhessen-Pfalz waren es 12 Kilo und in Trier 19,6.

Trockenheit im Sommer bleibt fast ohne Auswirkungen

Die Trockenheit in den Sommermonaten hat laut Christoph Otten, anders als im Sommer von vielen Imkern noch befürchtet, keine Auswirkungen auf die Honigernte gehabt. "Als die Trockenheit im Juli ihre Auswirkungen zeigte, hatten die Bienen wie in jedem Jahr bereits den meisten Nektar eingetragen und ihre Vorräte angelegt", so der Bienenexperte. Wetterbedingte Folgen habe es aber dennoch gegeben: Regenfälle im Juni beispielsweise in der Pfalz hätten dazu geführt, dass die Bienen dort weniger sammelten als in anderen Landesteilen.

Preisanstieg für deutschen Honig

Die Preise für deutschen Honig sind der Sommerumfrage des Fachzentrums zufolge um etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Christoph Otten führt das auf gestiegene Kosten für Futter oder Gläser zurück. Ein 500-Gramm-Glas Blütenhonig kostet im bundesweiten Schnitt derzeit 6,11 Euro - in Rheinland-Pfalz zwischen 5,74 und 6,51 Euro. Andere Honigsorten kosten mehr.

Eine Million Bienenvölker in Deutschland

In Deutschland gibt es mehr als 150.000 (Freizeit-) Imker, die etwa eine Million Bienenvölker halten. Laut des Deutschen Imkerbundes (DIB) waren zuletzt 2.500 Imker aus Rheinland-Pfalz Mitglied im DIB.