Die Beschäftigten im Einzelhandel wollen heute in mehreren Regionen in Rheinland-Pfalz die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat anlässlich des heutigen Weltfrauentags zu dem erneuten Streik aufgerufen:

Im Handel seien überwiegend Frauen beschäftigt, deshalb sei es eine bewusste Entscheidung, den Streiktag auf den 8. März zu legen, so die Begründung der Gewerkschaft Verdi. Dabei handele es sich oft um prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die häufig niedrig bezahlt oder befristet seien. Viele Beschäftigte wüssten häufig schon am 20. des Monats nicht mehr, wie sie Essen für die Familie kaufen können und hätten nicht mal mehr genug Geld, um zur Arbeit zu gelangen, sagte die Verdi-Verhandlungsführerin für den Handel im Bezirk Rheinland-Pfalz und Saarland, Monika di Silvestre. Zum Streik aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten der Kaufhaus-Kette Kaufland, zum Beispiel in Bitburg, Homburg und Mainz-Bretzenheim. Ebenfalls bestreikt werden die Ikea-Geschäfte in Koblenz, Saarlouis und Kaiserslautern, ebenso wie Hornbach und Primark in Kaiserslautern.

Die Gewerkschaft rechnet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit etwa 400 Streikenden. In Saarbrücken gibt es dann am Mittag eine große Kundgebung geben. Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten im Groß- und Einzelhandel deutlich höhere Löhne. Auch bei der Bahn wird noch bis 13 Uhr im Personenverkehr gestreikt. Danach soll sich der Zugverkehr langsam wieder normalisieren. Ebenfalls weiter im Ausstand ist das Bodenpersonal der Lufthansa. Die Airline rechnet noch bis morgen mit zahlreichen Flugausfällen.