Mit mehr als drei Stunden Verspätung hat in Berlin der Migrationsgipfel begonnen - also das Treffen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die Länderchefs waren sich zunächst nicht einig, mit welchen Forderungen man im Bundeskanzleramt auflaufen will, sagt SWR-Korrespondent Georg Link. Vor allem Forderungen nach Leistungskürzungen sorgten für Diskussionen.