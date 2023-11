Sie helfen anderen, ohne viel Geld dafür zu bekommen. Junge Menschen, die einen Freiwilligendienst machen. In Rheinland-Pfalz sind das zurzeit etwa 3.650 Personen. Ein Drittel dieser Stellen könnte in Zukunft wegfallen, wenn der Bund geplante Kürzungen bei den Freiwilligendiensten beschließt. Konkret geht es um 78 Millionen Euro, die eingespart werden sollen. Dagegen regt sich bundesweit Protest. Freiwilligendienstler haben heute auch in Mainz eine Mahnwache abgehalten. Rund 1.200 Stellen könnten nicht mehr besetzt werden - genau so viele Freiwilligenausweise haben die Organisatoren symbolisch gegenüber des Landtags verteilt.