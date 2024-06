Freie Wähler in RLP streiten um künftigen Fraktionsvorsitz

In einer Sondersitzung will die Landtagsfraktion der Freien Wähler am Vormittag entscheiden, wie es an der Fraktionsspitze weitergeht. Der bisherige Vorsitzende Joachim Streit wurde ins Europaparlament gewählt.

In so einem Fall gibt der Abgeordnete üblicherweise sein Landtagsmandat und den Fraktionsvorsitz ab. Einziger offizieller Bewerber für die Nachfolge für den Fraktionsvorsitz ist bislang der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid. Er ist auch parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion. Widerstand aus Fraktion und Partei gegen Wahl von Wefelscheid Aber ausgerechnet aus der eigenen Fraktion gibt es Widerstand. Von dort wurde nämlich der Abgeordnete Helge Schwab als Nachfolger von Streit ins Spiel gebracht. Ob sich der bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende bewirbt, ist offen. Auf SWR-Anfrage teilte Schwab mit, er wolle sich an den Spekulationen nicht beteiligen. Aber auch in der Partei gibt es offenbar Widerstand gegen die Kandidatur von Wefelscheid. Teile der Partei wollen wohl lieber, dass Streit bleibt. Die Freien Wähler in der Vulkaneifel zum Beispiel haben in einer Pressemitteilung öffentlich gefordert, dass Streit seinen Fraktionsvorsitz beibehalten soll - neben seinem Mandat im Europaparlament. RLP Zerwürfnis in RLP-Landtagsfraktion? Kooperationsverbot beschlossen: Freie Wähler grenzen sich von AfD ab Die Freien Wähler haben auf ihrem Bundesparteitag in Bitburg beschlossen, dass es keine Kooperationen mit der AfD geben darf. Gegenstimmen kamen überraschend von Mitgliedern der rheinland-pfälzischen Landtagsfraktion. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Streit will sich erst in der Sondersitzung äußern Die Freien Wähler in Birkenfeld dagegen haben in dieser Woche in einem Brandbrief gefordert, Streit solle sein Landtagsmandat und den Fraktionsvorsitz abgeben. Streit selbst will sich auf SWR-Anfrage zu den Spekulationen nicht äußern und sagt, er wolle sich in der Sitzung der Fraktion erklären. Rechtlich wäre es möglich, dass Streit Mitglied des Landtags bliebe und gleichzeitig Mitglied im Europaparlament wäre. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam 2017 allerdings zum Ergebnis, dass Doppelmandate wegen der zeitlichen Belastung "problematisch" seien. Nachrücker für Streit wäre Bernhard Alscher aus Birkenfeld Nachrücker für das Landtagsmandat von Streit wäre der frühere Tierarzt Bernhard Alscher. Er ist derzeit Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld und scheidet aus diesem Amt im Herbst aus Altersgründen aus.