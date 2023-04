Das müssen Sie zum 49-Euro-Ticket wissen

Ab dem 1. Mai gibt es ein bundesweites 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Der Verkauf beginnt am 3. April. Hier alles Wichtige zu dem neuen Angebot.

Der Weg für das bundesweite 49-Euro-Ticket ist frei. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat einem Finanzierungsgesetz zu.

Der offizielle Verkauf des sogenannten Deutschlandtickets startet am 3. April, ab dem 1. Mai ist die Fahrkarte dann gültig. Das deutschlandweit gültige Ticket soll den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fördern. Es baut auf den Erfahrungen des beliebten 9-Euro-Tickets auf. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum neuen Angebot:

Das 49-Euro-Ticket gilt ab 1. Mai in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland, also im Bahn-Regionalverkehr, in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen. Nicht enthalten sind Fernbusse und Fernzüge wie ICE, EC und IC der Deutschen Bahn oder anderer Anbieter - wie etwa Flixbus und Flixtrain.

Das Ticket gilt immer für einen Kalendermonat und wird im Abonnement angeboten, verlängert sich also automatisch. Man kann das Abo aber bis zum 10. eines Monats jeweils zum Monatsende kündigen.

Am 3. April beginnt der Vorverkauf. Das Ticket gibt es über eine Smartphone-App oder als Chipkarte, übergangsweise auch als Papierticket, das digital kontrollierbar ist.

Da das Ticket im Abonnement monatlich über das Lastschriftverfahren vom Konto abgebucht werden soll, wollen die Deutsche Bahn und der Zahlungsdienstleister Logpay nach Medienberichten eine Bonitätsprüfungen bei der Schufa vornehmen. Mehrere Verkehrsbetriebe haben aber bereits Einzelprüfungen angekündigt, so dass Menschen das Deutschlandticket auch bei einer negativen Schufa-Auskunft erwerben können.

Die App "Dein Deutschlandticket" wird nach Angaben des Entwicklers Mobility Inside ebenfalls ab Anfang April in den App Stores verfügbar sein, um Abos abschließen und auch wieder kündigen zu können. Außerdem bietet die App die Verknüpfung mit Angeboten wie E-Scooter- und Bike-Sharing und künftig den Kauf weiterer Fahrkarten etwa zur Fahrradmitnahme, für lokale Ticketangebote oder für den DB-Fernverkehr. Das Ticket wird auch in der DB-Navigator-App erhältlich sein.

Viele Verkehrsunternehmen und -verbünde weisen bereits darauf hin, dass Abo-Verträge mit Laufzeiten über den 1. Mai hinaus auf das 49-Euro-Ticket umgestellt werden können - etwa die Mainzer Mobilität oder die Koblenzer Verkehrsbetriebe. Teils soll dies automatisch geschehen, teils müssen Fahrgäste dafür selbst aktiv werden - und bei ihren Unternehmen anrufen oder sich auf deren Internet-Seiten informieren.

Die Mainzer Mobilität hat ihre Kunden bereits angeschrieben, die eine Monatskarte abonniert haben, um sie von der Wechseloption zu informieren. "Bis vergangene Woche haben sich von den 12.000 Bestandskunden 2.600 Abonnenten gemeldet und sich für einen Wechsel zum Deutschlandticket entschieden", sagte Unternehmenssprecher Michael Theurer dem SWR. Täglich kämen weitere Anträge dazu.

Das Deutschlandticket ist personengebunden und nicht auf andere Menschen übertragbar. Fahrgäste müssen bei möglichen Kontrollen also ihre Identität nachweisen.

Mitnahmeregeln etwa für Familienangehörige, abends oder am Wochenende, sind nicht vorgesehen. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre, deren Mitnahme in der Regel auch sonst kostenfrei ist. Regionale Ausnahmen sind aber möglich. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg etwa erlaubt in seinem Tarifgebiet die Mitnahme eines Hundes.

Fahrräder dürfen in der Bahn bundesweit in der Regel nicht kostenlos mitgenommen werden, es muss ein Extraticket gelöst werden. Das kostet derzeit pro Tag sechs Euro.

In einzelnen Bundesländern gibt es aber Sonderregelungen. So dürfen Fahrräder in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wie bisher in den Nahverkehrszügen von Montag bis Freitag ab 9 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zeitlich unbeschränkt kostenfrei mitgenommen werden. In den Bussen der einzelnen Gesellschaften gibt es unterschiedliche Regelungen.

Das 49-Euro-Ticket wird es auch als Job-Ticket geben. Es kostet dann 34,30 Euro monatlich. Bedingung ist, dass der Arbeitgeber einen Mindestzuschuss von 25 Prozent zahlt, also im Startjahr 12,25 Euro. Der Staat gibt einen Rabatt von fünf Prozent dazu.

Zudem wird regional diskutiert oder auch schon geplant, ergänzend oder alternativ zum 49-Euro-Ticket Vergünstigungen für Schülerinnen und Schüler, Studierende und für Menschen, die Sozialleistungen erhalten, anzubieten - auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Forderungen gibt es auch nach Sonderregeln für Familien. Nach den bisherigen Plänen müsste jedes Familienmitglied ab sechs Jahren ein eigenes Ticket erwerben - anders als bei vielen bestehenden Ticketangeboten.

Das ist abhängig von der individuellen ÖPNV-Nutzung sowie den bisherigen Ticketangeboten der jeweiligen Region. Klar ist, dass bisherige Abo-Preise in Ballungsräumen meist deutlich über 49 Euro liegen, gerade für ländliche Regionen oft sogar im dreistelligen Bereich. Besonders stark profitieren dürften Pendlerinnen und Pendler im Umland großer Städte sowie Menschen, die viel an unterschiedlichen Orten unterwegs sind.

Weniger attraktiv ist das 49-Euro-Ticket für ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer, die bereits von vergünstigten Angeboten wie Sozialtickets profitieren, häufig Sonderregelungen wie Mitfahrangebote nutzen, sich mit anderen Menschen ein Ticket teilen oder an deren Wohnort die Verkehrsanbindung besonders schlecht ist. Allerdings dürfte sich das Ticket auch bei gelegentlichen, weiteren Fahrten im ländlichen Raum rasch lohnen. Durch die monatliche Kündbarkeit ist es so auch für Ausflüge oder Kurzurlaube interessant.

Tarif- und Verbundgrenzen verlieren plötzlich an Bedeutung. Für viele, die bisher Nahverkehrstickets einzeln erwerben, dürfte ein Abo für 49 Euro attraktiv werden. Viele bestehende Ticket- und Abo-Angebote dürften hingegen nicht mehr konkurrenzfähig sein.