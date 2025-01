Prognose, Hochrechnungen, Ergebnisse und Analysen zur Europawahl in Rheinland-Pfalz finden Sie am Wahlsonntag in unserem Ergebnisportal. Hier erklären wir, woher die Daten kommen.

Im SWR-Ergebnisportal finden Sie am Wahlsonntag um 18:00 Uhr die Prognose von Infratest dimap zum bundesweiten Ergebnis der Europawahl. Im Verlauf des Abends folgen dann weitere Hochrechnungen bis zum amtlichen Endergebnis.

Auch wie die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer bei der Wahl zum Europaparlament abgestimmt haben, erfahren Sie in unserem Wahlportal. Infratest dimap wird für den SWR mehrere Hochrechnungen für das Landesergebnis am Wahlabend berechnen.

Außerdem finden Sie hier – sobald ausgezählt und an das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz offiziell übermittelt – die Ergebnisse der Europawahl in den 24 Landkreisen und der 12 kreisfreien Städten. Das Gleiche gilt für die Ergebnisse der rund 2.300 Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Ergänzt wird das Angebot in unserem Ergebnisportal durch umfangreiche Analysegrafiken.

Hier können Sie über die Suche (Lupe/Suchschlitz oder A-Z-Auswahl) Ihren Landkreis bzw. Ihre kreisfreie Stadt suchen, um sich das Europawahl-Ergebnis anzeigen zu lassen. Sobald die Kreise ausgezählt sind und das Ergebnis an den Landeswahlleiter übermittelt und vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz veröffentlicht wurde, wird es auch im Ergebnisportal angezeigt.

Unter der Ergebnis-Grafik werden außerdem in einer ausführlichen Datentabelle die Ergebnisse aller in Rheinland-Pfalz zur Europawahl zugelassenen Parteien dargestellt. Die Reihenfolge der Parteien richtet sich nach der amtlichen Reihenfolge der Bundeswahlleiterin. Sie können die Ergebnisse jedoch nach Ihren Wünschen auf- oder absteigend sortieren, nach Stimmen, in Prozent oder auch nach Gewinnen und Verlusten.

Unter der Datentabelle können Sie sich die Ergebnisse aus Ihrer Umgebung anzeigen lassen. Außerdem finden Sie hier eine umfangreiche Kreisanalyse, sobald die große Mehrheit der Kreisergebnisse ausgezählt und übermittelt ist. Damit können Sie sehen, wie die Parteien beispielsweise in städtischen Gebieten oder auf dem Land abgeschnitten haben. Wie war beispielsweise das Ergebnis in Gebieten mit hoher/niedriger Einwohnerdichte oder hoher/niedriger Arbeitslosenquote?

Hier können Sie über die Suche (Lupe/Suchschlitz) Ihre Postleitzahl oder den Namen Ihres Ortes angeben, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. Sobald die Städte und Gemeinden ausgezählt sind und das Ergebnis an den Landeswahlleiter übermittelt und vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz veröffentlicht wurde, wird es auch im Ergebnisportal angezeigt. Grafisch und textlich dargestellt werden dabei immer die sechs stärksten Parteien.

In einer ausführlichen Datentabelle werden außerdem die Ergebnisse aller in Rheinland-Pfalz zur Wahl zugelassenen Parteien dargestellt. Die Reihenfolge der Parteien richtet sich nach der amtlichen Reihenfolge der Bundeswahlleiterin. Sie können die Ergebnisse jedoch nach Ihren Wünschen auf- oder absteigend sortieren, nach Stimmen, in Prozent oder auch nach Gewinnen und Verlusten. Unter der Datentabelle können Sie sich die Ergebnisse aus Ihrer Umgebung anzeigen lassen.

Anders als bei einer Landtagswahl, kann es bei der Europawahl passieren, dass wir nicht von allen Orten die Ergebnisse erhalten. Das betrifft vor allem sehr kleine Gemeinden. Liegen in einer Gemeinde weniger als 30 Stimmzettel in der Urne, dürfen diese nach der neuen Europawahlordnung nicht ausgezählt werden. Stattdessen muss die Urne in eine Nachbargemeinde transportiert werden, wo diese Stimmen mit den dort abgegebenen Stimmen ausgezählt werden. Damit soll das Wahlgeheimnis sichergestellt werden.

Auch die Briefwahlstimmen werden in kleineren Orten, die zu einer Verbandsgemeinde gehören, nicht in der Ortsgemeinde ausgezählt, sondern in der Verbandsgemeinde. Diese Briefwahlstimmen werden natürlich genauso gezählt und gehen nicht verloren. Sie können aber nachträglich nicht mehr den einzelnen Ortsgemeinden zugeordnet werden. Bei der Präsentation eines solchen Ortsgemeindeergebnisses in der Ortssuche sind dann nur die Stimmen aus den Wahllokalen (Urnen-Stimmen) enthalten.

Wo kommen die her?

Es werden bei der Europawahl nur offiziell an die Landeswahlleitung und an das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz übermittelte Daten im SWR Wahlergebnisportal veröffentlicht. Die Daten werden über ein eigenes gesichertes Netz vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt und vom Wahlforschungsinstitut Infratest dimap im SWR Wahlportal aufbereitet.

Wo kommen die Analysegrafiken her?

Unter dem Navigationspunkt Analysen liefern wir Ihnen ab dem Wahlabend umfangreiche Analysen rund um die Europawahl in Rheinland-Pfalz. Es handelt sich hierbei um Daten aus repräsentativen Umfragen, die im Rahmen von SWR- und ARD-Vorwahlerhebungen wie dem Rheinland-Pfalz-Trend oder der Nachwahlerhebung vor den Wahllokalen von Infratest dimap erhoben wurden.

Im Laufe des Abends gibt es hier auch die spannenden Grafiken zur Wählerwanderung, zu Motiven der Wahlentscheidung oder detaillierte Analysen, wer wen gewählt hat. Beispielsweise, wer die Stimmen der Erstwähler bekommen hat, wer bei Frauen oder Männern besonders gepunktet hat oder in welcher Altersgruppe.