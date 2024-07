per Mail teilen

War es jemandem zu kühl, zu nass, zu trüb in den letzten Tagen? Das ändert sich jetzt: Der Sommer zeigt ab jetzt, was er drauf hat.

Es ist Ende Juli, es ist Hochsommer, es ist Freibadwetter: Die Temperaturen klettern in den kommenden Tagen spürbar nach oben.

Am Montag rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Es soll sonnig werden und maximal leicht bewölkt. Der weitgehend klare Himmel sorgt dann dafür, dass es in der Nacht zum Dienstag ordentlich abkühlen kann: Die Temperaturen gehen auf 18 bis 11 Grad runter, in der Eifel sogar bis auf 9 Grad. Warmer Tag, kühle Nacht - der perfekte Sommer.

Mit der Hitze kommen Gewitter und Starkregen

Sonnig, trocken und heiß wird es dann laut DWD am Dienstag: Bis zu 34 Grad sollen in Rheinland-Pfalz erreicht werden. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken. Die Temperaturen sind mancherorts grenzwertig: Teilweise gehen sie nicht unter 20 Grad zurück.

Der Mittwoch startet zunächst sonnig, aber von Westen her ziehen im Laufe des Tages teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ins Land. Abkühlung ist trotzdem zunächst nicht in Sicht: Es bleibt warm bei bis zu 34 Grad.