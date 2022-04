Wieder viele 1. Mai-Kundgebungen in Rheinland-Pfalz

Warum ist der 1. Mai der Tag der Arbeit?

Am 1. Mai wird weltweit traditionell der Tag der Arbeit gefeiert. Seinen Ursprung hat dieser Tag in den USA. Dort riefen Handels- und Arbeitergewerkschaften im Jahr 1886 zu einem Generalstreik am 1. Mai auf. Ihr Ziel: Die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden zu verkürzen. Das Datum war dabei kein Zufall: Denn am 1. Mai - dem so genannten "Moving Day" - liefen damals in den USA meist alte Arbeitsverträge aus, neue wurden geschlossen. Tausende Arbeiter machten bei dem Streik mit, in der Stadt Chicago gab es dabei Ausschreitungen und sogar Tote.

Im Gedenken an die Opfer wurde am 1. Mai 1890 weltweit zu Massenstreiks und Demonstrationen aufgerufen. Millionen Menschen legten ihre Arbeit nieder und gingen auf die Straße, auch in Deutschland. In der Folgezeit etablierte sich der 1. Mai als Festtag der Arbeiterbewegung.

Im Jahr 1919 war der 1. Mai einmalig ein gesetzlicher Feiertag. Nach dem zweiten Weltkrieg bestätigten die Alliierten den 1. Mai als offiziellen Feiertag. Seitdem finden in der Bundesrepublik Deutschland an diesem Tag vor allem Kundgebungen durch die Gewerkschaften statt, die so auf ihre Forderungen aufmerksam machen.