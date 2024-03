per Mail teilen

Sekte aus Rheinland-Pfalz liegen im Trend. Auch auf der Fachmesse "ProWein" in Düsseldorf sind sie ein großes Thema. Die Messe mit über 5.000 Ausstellern aus 65 Ländern hat am Sonntag ihre Türen geöffnet. Bis Dienstag präsentieren dort auch viele Winzer aus Rheinland- Pfalz ihre Jahrgänge und dabei setzen mittlerweile auch einige auf die Nische Sekt made in Rheinland-Pfalz.