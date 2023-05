Die Kita Regenbogen aus Ludwigshafen ist am Dienstag in Berlin mit dem zweiten Platz in der Kategorie "Kita des Jahres" ausgezeichnet worden. Dazu erhält die protestantische Einrichtung ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. In der Begründung der Jury heißt es, die Kita arbeite interreligiös, das Team setze dieses Konzept "sensibel und beherzt" um.