Einigung im Tarifstreit des Einzel- und Versandhandels in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Nach über einem Jahr haben sich ver.di und der Handelsverband Rheinland-Pfalz e. V. auf einen neuen Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel geeinigt. Damit endet ein streikintensiver Tarifkonflikt.

Der Tarifabschluss wurde schließlich in der achten Verhandlungsrunde erzielt. Die Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz waren zuletzt seit Monaten ins Stocken geraten, da die Arbeitgeber laut Gewerkschaft kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt hatten und geplante Termine abgesagt wurden. Ver.di organisierte daraufhin mehrfach Warnstreiks, um Druck auf die Verhandlungen auszuüben.

Der neue Tarifvertrag: Mehr Lohn und Inflationsausgleich

Die Gewerkschaft forderte eine signifikante Erhöhung der Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten der Beschäftigten zu decken. Hier die Übersicht:

Details des neuen Tarifvertrags Der neue Tarifvertrag sieht unter anderem folgende Punkte vor: Inflationsausgleich : Es wird eine Einmalzahlung von 1.000 Euro als Inflationsausgleichprämie geben.

: Es wird eine Einmalzahlung von 1.000 Euro als Inflationsausgleichprämie geben. Stufenweise Gehaltserhöhungen :

: 5,3 % mehr Geld rückwirkend ab Oktober 2023.

4,7 % mehr Geld ab Mai 2024.

Damit erhöht sich der Stundenlohn , laut ver.di, auf auf 19,78 Euro.

, laut ver.di, auf auf 19,78 Euro. Laufzeit: Der Tarifvertrag läuft bis April 2026.

Außerdem soll es möglich sein einen Teil seines Gehaltes für ein Dienstfahrrad einzutauschen. Die tarifliche Altersvorsorge wurde ebenfalls erhöht. Ver.di Verhandlungsführerin Monika Di Silvestre spricht von einem wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gegen die drohende Altersarmut.

Zuvor Streiks an Feiertagen

Die Verhandlungen hatten sich über mehr als ein Jahr hingezogen. Arbeitgeber und Gewerkschaft trafen sich zu insgesamt acht Verhandlungsrunden. Begleitet wurden diese von Warnstreiks. So kamen am Gründonnerstag in Mainz rund 1.300 Beschäftigte zu einer Kundgebung zusammen.