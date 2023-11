Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit zu Warnstreiks im Einzel- und Versandhandel aufgerufen - auch in Rheinland-Pfalz. Hier gab es bereits Kundgebungen.

So zogen in Mainz etliche Beschäftigte in einem Demonstrationszug durch die Straßen der Innenstadt bis zu einer Kundgebung auf dem Ernst-Ludwig-Platz. In Rheinland-Pfalz wird nach Angaben von ver.di unter anderem bei Kaufland, IKEA, beim Baumarkt Hornbach sowie bei den Modeketten H&M und Primark gestreikt.

"Blockade bei Tarifverhandlungen"

Grund dafür ist laut ver.di, dass die Arbeitgeber seit Monaten kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt und zu guter letzt alle geplanten Termine für Tarifverhandlungen abgesagt, erklärte ver.di Rheinland-Pfalz. Stattdessen hätten sie ver.di aufgefordert, die Tarifverhandlungen in einem Spitzengespräch auf Bundesebene zu führen. Ver.di wirft den Arbeitgebern Blockade bei den Tarifverhandlungen vor.

"Das ist ein Angriff gegen die Tarifautonomie unserer Länder-Tarifkommissionen und hat es so in der Geschichte des Handels noch nicht gegeben, sagte ver.di-Verhandlungsführerin Monika Di Silvestre. "Sie werfen uns vor, wir würden die Verhandlungen verweigern, dabei legen sie uns seit Monaten gezielt Angebote vor, die für die Beschäftigten im Handel Reallohnverlust bedeuten würden und damit die Gefahr der Altersarmut weiter verschärfen."

ver.di: Arbeitgeberangebot für Einzelhandel reicht nicht zum Leben

Nach Angaben von ver.di Rheinland-Pfalz hatten die Arbeitgeber bei den Verhandlungen für den Einzelhandel in Baden-Württemberg folgendes Angebot vorgelegt:



Erhöhung der Entgelte um 6 Prozent ab dem 01.09.2023

Erhöhung der Entgelte um 4 Prozent ab dem 01.06.2024

500 Euro Inflationsausgleichsprämie in 2023, weitere 250 Euro in 2024

"Für eine Verkäuferin in Teilzeit mit 18 Stunden pro Woche bedeutet dieses Angebot am Ende gerade einmal 100 Euro mehr Einkommen in zwei Jahren", rechnet Di Silvestre vor. Das reiche bei der derzeitigen Preissteigerung bei weitem nicht aus, um Wohnen, Heizen, Strom, Benzin und Lebensmittel zu bezahlen.

Das Tarifangebot sei deshalb nicht akzeptabel. Aus diesem Grund habe ver.di wieder ausgesuchte Betriebe in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen. Im rheinland-pfälzischen Einzelhandel sind etwa 150.000 Beschäftigte beschäftigt. Man berate über das weitere Vorgehen. "Es ist davon auszugehen, dass die Tarifkommissionsmitglieder den Streik im Weihnachtsgeschäft beschließen werden", sagte Di Silvestre.

Handelsverband: Streik im Weihnachtsgeschäft gefährdet Lohnerhöhungen

Auf Anfrage des SWR teilte der Handelsverband Rheinland-Pfalz (HV) mit, wegen der Warnstreiks am Freitag werde es in einzelnen Bereichen zu Einschränkungen im Service kommen, die Geschäfte blieben aber geöffnet. Den ver.di-Vorwurf, das Spitzengespräch greife die Tarifautonomie an, weist der Handelsverband von sich. Es solle lediglich über das weitere Vorgehen beraten werden, weil die vergangenen 60 Runden zu keinem nennenswerten Fortschritt geführt hätten.

Vor Streiks im Weihnachtsgeschäft warnt HV-Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer. Wenn Unternehmen in dieser Zeit Umsatzeinbußen verzeichnen müssten, blieben ihnen weniger Möglichkeiten für Lohnerhöhungen.