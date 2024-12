Beigesetzt im Fluss, im Tuch oder in einer Urne zuhause?

per Mail teilen

Ein Entwurf für ein neues Bestattungsrecht in Rheinland-Pfalz sieht viele Änderungen vor. Es wäre im Fall der Umsetzung das modernste in Deutschland.

Die Sargpflicht auf Friedhöfen soll wegfallen. Damit wären künftig auch Tuchbestattungen möglich, wie sie in vielen Religionen und Kulturen üblich sind. Die Asche von Verstorbenen muss nicht mehr zwingend auf einem Friedhof oder in einem Friedwald beigesetzt werden.

Die Neuregelung sieht außerdem vor, dass die Asche außerhalb eines Friedhofs verstreut werden kann oder zuhause in einer Urne aufbewahrt werden darf. Auch das Pressen der Asche in die Form eines Diamanten soll erlaubt werden. Außerdem könnte es künftig Flussbestattungen geben, zum Beispiel in Rhein, Mosel, Saar und Lahn.

Seit der Entwurf bekannt ist, wird er heftig diskutiert. Viele Bestattungsunternehmen begrüßen ihn, die Kirchen fühlen sich überrumpelt.