Der Tag beginnt mit dichten Wolken, aber im Laufe des Tages bricht zumindest in der Pfalz die Sonne durch. Auch in der Eifel kann die Sonne gelegentlich durchkommen. Dabei bleibt es frostig kalt bei minus 2 bis plus 3 Grad. Ab Montag wird es dann nass und auch milder.