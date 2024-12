So schätzt Ulrich Pick den Vorgang ein, Fachredakteur aus der Redaktion Religion und Gesellschaft:

„Wenn man sich bei den katholischen Bistümern umhört, so gibt es dort schon Unmut, dass man von der Landesregierung bei so einem sensiblen Thema nicht vorab informiert wurde. Der Leiter des Katholischen Büros in Mainz – das ist die offizielle Kontaktstelle zwischen der Kirche in der Landesregierung – spricht von einer „gewissen Verwunderung“ über die Vorgehensweise der Politik. Dabei hätte es Möglichkeiten zum Austausch gegeben: Am 28.11. fand ein Spitzengespräch zwischen beiden Seiten in Mainz statt. Eine Woche zuvor gab es zudem den obligatorischen Martinsempfang des Katholischen Büros im Erbacher Hof, bei dem auch Vertreter der Landesregierung zu Gast waren.“

„Unterm Strich ist es schon seltsam, dass die Landesregierung offensichtlich mit niemanden über ihr Vorhaben gesprochen hat. Ich habe den Eindruck, dass man Sorge hatte, Vorabgespräche könnten die geplante Novelle vom "modernsten Bestattungsrecht“, auf man anscheinend recht stolz ist, kaputt machen – was man nicht wollte. Das macht keinen guten Eindruck.“