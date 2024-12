Wie geht es weiter für die hier lebenden Menschen aus Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes in ihrer Heimat? Viele arbeiten in Rheinland-Pfalz im Gesundheitssystem, in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Apotheken, wichtige Fachkräfte. Allein in diesem Jahr haben schon zwanzig Syrerinnen und Syrer ihre Approbation als Apotheker in Rheinland-Pfalz erhalten.