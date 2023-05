Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel – das sind die Positionen

per Mail teilen

Am Mittwochvormittag haben in Mainz die Tarifgespräche begonnen. Welches Lohnplus ver.di fordert und worüber Arbeitgeber und ver.di noch verhandeln.

Etwa 150.000 Menschen arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel. Für sie fordert ver.di allerdings keine prozentuale Erhöhung über alle Lohngruppen hinweg, sondern 2,50 Euro mehr Lohn pro Stunde. Das wirkt sich unterschiedlich aus.

Die Einzelhändler in Rheinland-Pfalz haben bisher kein Angebot vorgelegt

In den Nachbarländern Baden-Württemberg und Hessen bieten die Handelsverbände jeweils fünf Prozent mehr Geld als prozentuale Lohnsteigerung – dazu käme eine Inflationsausgleichsprämie. Diese Angebote hatte ver.di in den entsprechenden Ländern schon zurückgewiesen. Die Gewerkschafter in Rheinland-Pfalz hoffen, dass die Arbeitgeber hier mit einem höheren Angebot einsteigen werden.

"Der Branche geht es mit einem Umsatzplus von 10,7 Prozent im letzten Jahr gut. Zu diesem Ergebnis haben die Beschäftigten erheblich beigetragen."

Uneinigkeit über die wirtschaftliche Lage des Einzelhandels

Preiserhöhungen herausgerechnet bleibt davon allerdings nur ein Plus von 1,6 Prozent. Einzelhandelsumsätze für das erste Quartal des laufenden Jahres liegen noch nicht vor - diese gibt das Statistische Landesamt erst Mitte Mai heraus.

Thomas Scherer, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, bezieht sich daher auf bundesweite Zahlen: Demnach hat der deutsche Einzelhandel insgesamt im März 2023 preisbereinigt 8,6 Prozent weniger Umsatz gemacht. Im Handel mit Lebensmitteln ist sogar von einem Minus von mehr als zehn Prozent die Rede - dem stärksten Umsatzrückgang seit fast 30 Jahren.

"Die Einzelhändler sind von beiden Seiten belastet: Ihre Kosten sind gestiegen, außerdem machen sie weniger Umsatz, weil die Kunden weniger einkaufen."

Mehrere Punkte machen die Tarifverhandlungen schwierig

Das Geld ist allerdings nicht der einzige Streitpunkt: Ver.di will auch erreichen, dass der auszuhandelnde Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt wird. Das bedeutet, dass alle Einzelhändler nach Tarif bezahlen müssten. Das lehnen die Arbeitgeber derzeit ab - mit dem Argument, es seien schon viele Aspekte gesetzlich geregelt. Außerdem würde eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung aus ihrer Sicht zu sehr in die Rechte der Unternehmen eingreifen.

Nach Angaben des Handelsverbands Rheinland-Pfalz bezahlen mindestens 35 – 40 Prozent der Einzelhändler ihre Beschäftigten bereits nach Tarifvertrag oder orientieren sich zumindest daran. Ver.di spricht dagegen von einem deutlich kleineren Anteil von etwa einem Viertel. Das Einstiegsgehalt einer ungelernten Kraft im Einzelhandel liegt der Gewerkschaft zufolge bei 11,33 Euro pro Stunde oder 13,81 Euro mit Ausbildung im Einzelhandel. Filialleiterinnen und -leiter könnten mit einem Stundenlohn von 26,69 Euro rechnen.