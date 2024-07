Feiern zum Christopher Street Day in Mainz und Trier

Viele Teilnehmende haben in Mainz und Trier am Samstag beim Christopher Street Day für die Rechte queerer Menschen und gegen deren Diskriminierung demonstriert.

Unter dem Motto "Sommerschwüle" haben beim diesjährigen Christopher Street Day (CSD) in Mainz rund 3.000 Menschen für die Rechte Queerer demonstriert. Diese Zahlen gab die Polizei bekannt. Und tatsächlich, das Wetter richtete sich am Samstagmittag nach dem Motto: Es regnete und war schwül.

Auf den Bannern der Demonstrierenden stand etwa "Respektiere unsere Existenz oder erwarte unseren Widerstand", "Hass ist keine Meinung" oder "Pride, not prejudice". Am kürzesten fasste es eine Demonstrierende mit einem Pappschild und einem darauf gemalten Regenbogen zusammen, "Nur Liebe", war dort zu lesen.

SWR Judith Seitz

Große Party anlässlich des CSD auch in Trier

Auch in Trier versammelten sich viele anlässlich des CSD im Regen - so kamen die bunten Regenschirme gut zur Geltung. Rund 700 Menschen seien friedlich durch die Innenstadt gezogen. Um die Demos gab es dann jeweils Rahmenprogramm Diskussionen, Drag-Shows und Party.

Der weltweit gefeierte CSD geht auf Ereignisse im Juni 1969 in der Christopher Street in New York zurück. ach einer Polizei-Razzia in der queeren Szenebar "Stonewall Inn" kam es zum Aufstand von Schwulen, Lesben und transidenten Menschen. Hauptplatz der Straßenschlachten war die Christopher Street.