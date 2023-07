Mit einer bunten Demonstration will die queere Community am Christopher Street Day (CSD) heute in Mainz ihre Forderung nach mehr Toleranz für alle bekräftigen. Es werden 5.000 Menschen erwartet.

"Queerfeindlichkeit tötet" - das ist das Motto des diesjährigen CSD in Mainz. Das Motto habe man absichtlich so drastisch formuliert, erklärt Philipp Gresch vom Veranstalter-Team. Gewalt und Angriffe auf queere Menschen hätten im Internet und im echten Leben zugenommen. Auch in Mainz habe es schon mehrere Angriffe gegeben. Im letzten Sommer sei beispielweise ein 17-Jähriger in einem Bus massiv homophob beschimpft und bedroht worden.

CSD-Demo mit Freude und Ernsthaftigkeit

Trotz oder gerade wegen des ernsten Hintergrundes soll der Christopher Street Day in Mainz eine große bunte Feier werden. Los geht es um 14 Uhr am Fischtorplatz. Von dort geht es in einem Demonstrationszug durch die Mainzer Innenstadt. Eine Zwischenkundgebung wird es am Ernst-Ludwig-Platz geben - an der Gedenkstele, die an die Opfer erinnert, die in Mainz wegen ihrer geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung in der Zeit des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit verfolgt wurden. Der Demonstrationszug endet dann auf der Malakoff-Terrasse am Rheinufer.

"Der CSD in Mainz ist besonders wichtig. Wir haben hier in Mainz eine sehr große Community und wir haben auch immer wieder Vorfälle, um die wir uns kümmern müssen."

"Tuntenshow" und politische Diskussion

Auf der Malakoff-Terrasse ist eine Bühne aufgebaut, auf der viel Programm gemacht wird. Nach einem Grußwort des Mainzer Oberbürgermeisters Nino Haase (parteilos) gibt es nach Angaben der Veranstalter Live-Musik, Drag- und Tuntenshows sowie politische Gespräche - zu Themen wie "Gewalt und Angriffe auf queere Menschen" oder „Queere Familien und Adoption“.

Moderiert wird die Show von Gracia Gracioso, unterstützt wird sie von SWR-Nachrichtensprecher Janboris Rätz. Anschließend wird im KUZ und in der Kulturei weitergefeiert.

Rund um die Bühne sind zudem Informationsstände aufgebaut. Vereine der LGBTQ+-Community zeigen ihre Arbeit. Auch das Mainzer Mädchenhaus, verschiedene Parteien, der Verein "Mombach hilft" oder die Mainzer Aidshilfe sind dort vertreten.

"Die Lage für queere Menschen hat sich echt verschlechtert, auch in Mainz. Wir können nicht mehr drum herumreden."

Information ist wichtig, sagt Philipp Gresch. Angriffe auf queere Menschen würden durch rechte Ideologien begünstigt. Um darauf hinzuweisen, hat der CSD in diesem Jahr auch ein rosa Dreieck im Logo. Während des Nationalsozialismus mussten homosexuelle Menschen den sogenannten Rosa Winkel auf ihrer Kleidung im Konzentrationslager tragen.

Was ist der CSD genau - und woher kommt er? Der Christopher Street Day - kurz CSD - ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag. An diesem Tag geht es unter anderem um die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen und Intersexuellen. Die Teilnehmenden wollen ein Zeichen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung setzen. Die Bezeichnung CSD ist nur in Deutschland und der Schweiz üblich. In englischsprachigen und romanischen Ländern wird meist von Gay Pride oder Pride Parades gesprochen. Der CSD erinnert an den ersten bekanntgewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street im Stadtviertel Greenwich Village 1969.

CSD mit Forderungen an die Bundes- und Kommunalpolitik

Schwuguntia, der Mainzer Verein, der unter anderem auch den CSD organisiert, stellt im Zusammenhang mit dem CSD verschiedene Forderungen: Dazu gehört beispielsweise die Einrichtung von Safe Houses für LGBTQ+- Flüchtlinge zum Schutz vor Gewalt und Diskriminierung. Außerdem werden konsequente Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft bei queerfeindlichen Straftaten gefordert, eine Gesundheitsvorsorge jenseits des binären Systems und die Betreuung queerer Jugendlicher durch den schulpsychologischen Dienst.

Was bedeutet "queer"? "Queer" (gesprochen: kwiir) ist ein englischer Begriff und bedeutet ursprünglich "seltsam", "sonderbar" oder auch "schwul". Queer wurde lange Zeit als Schimpfwort verwendet, hauptsächlich für schwule Männer. Seit Mitte der 1990er Jahre wird der Begriff zunehmend als Selbstbeschreibung genutzt und damit positiv besetzt. Queere Menschen sind Menschen, deren sexuelle und/oder geschlechtliche Identität nicht in die gesellschaftliche Vorstellung passt. Sie sind zum Beispiel homosexuell, trans* oder inter*. "Queer" kann also als Sammelbegriff für alle Identitäten gebraucht werden, die 'außerhalb der gesellschaftlichen Norm' liegen. Weitere Informationen gibt es im Queer Lexikon: https://queer-lexikon.net/2017/06/08/queer/

Mehrere CSD-Aktionen in RLP

In Rheinland-Pfalz gibt es in diesem Jahr verschiedene CSD-Aktionen. In Trier wurde am 22. Juli Christopher Street Day gefeiert. In Koblenz ist es am 19. August soweit, im Niersteiner Park wird am 19. September. In Wiesbaden gab es bereits im Mai einen CSD-Demonstrationszug. Dabei wurde eine Teilnehmerin angegriffen.