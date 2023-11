per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion fordert eine Sondersitzung des Landtags wegen des Umgangs von Medienstaatssekretärin Heike Raab mit einem Beschwerdebrief an den SWR. CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder spricht von Täuschung.

Es brauche eine sofortige parlamentarische Befassung mit dem Thema, sagte Schnieder. Er warf der SPD-Politikerin vor, Öffentlichkeit, Landtag und Presse über die Entstehungsgeschichte des Schreibens getäuscht zu haben. Vieles sei unklar, etwa wo und wann der Brief abgeschickt wurde und ob Mitarbeiter der Staatskanzlei involviert waren, so der CDU-Fraktionschef.

Nach ihrer Stellungnahme zu dem Beschwerdebrief im Medienausschuss des Landtags Mitte November, ließ Raab demnach das Wortprotokoll zu der Sitzung an mehreren Stellen ändern. Das geht aus einem Schreiben der Staatssekretärin mit dem Datum 27. November 2023 an den Ausschuss hervor. "Frau Raab ist keinen Tag länger in ihrem Amt tragbar", sagte Schnieder.

CDU: Ministerpräsidentin Dreyer muss Raab abberufen

Er kritisierte auch, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bislang nicht öffentlich Stellung zu den Vorgängen genommen habe. Raab sei Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa und Medien, entsprechend müsse sich Dreyer äußern. Auf einen Brief der CDU-Fraktion habe die Regierungschefin bislang nicht geantwortet. Dreyer kündigte inzwischen an, sie werde den Brief der CDU beantworten. Sie sagte auch, es sei das gute Recht der CDU, sich für eine Sondersitzung einzusetzen.

Schnieder forderte Dreyer zudem auf, Raab abzuberufen. Sie sei als Koordinatorin der Rundfunkkommission der Länder eine der einflussreichsten Medienpolitikerinnen. Laut CDU steht der Vorwurf im Raum, dass aus der Staatskanzlei heraus Einfluss auf die SWR-Berichterstattung genommen werden sollte. In ihrem Brief von Anfang Mai hatte Raab eine Formulierung in der Berichterstattung des SWR zur erneuten Kandidatur von SPD-Landeschef Roger Lewentz kritisiert.

CDU hält möglichen Untersuchungsausschuss für verfrüht

Die CDU-Fraktion hält auch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses für denkbar. Dies hänge aber von den Erkenntnissen aus der angestrebten Sondersitzung des Landtags ab. Um eine solche Sondersitzung zu beantragen, benötigt die CDU die Unterstützung der Freien Wähler. Die Fraktion will am Mittwoch darüber entscheiden, ob sie den Antrag mitträgt. Der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Wefelscheid, teilte mit, die neue Entwicklung werfe Fragen auf.

AfD will U-Ausschuss beantragen

Die AfD-Fraktion fordert, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Ein entsprechender Antrag soll demnächst in den Landtag eingebracht werden. "Heike Raab hat bisher nicht den Eindruck erweckt, dass sie zur Aufklärung aktiv beitragen möchte. Änderungen von Protokollen und Ungereimtheiten von Datierungen sprechen hier eine andere Sprache", kritisierte der AfD-Abgeordnete Joachim Paul. Eine Sondersitzung helfe zwar, die Thematik vertieft zu besprechen, könne aber einen Untersuchungsausschuss des Landtags nicht ersetzen.