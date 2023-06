per Mail teilen

Rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei sind im Einsatz, um einen Waldbrand zwischen Pirmasens und Rodalben in der Südwestpfalz zu löschen. Eine Fläche von mindestens 12 Hektar war am Dienstagmittag in Brand geraten. Nach Angaben der Einsatzkräfte ist das Feuer mittlerweile eingekesselt und unter Kontrolle.