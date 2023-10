Am Dienstag hat es erneut Bombendrohungen gegen verschiedene Einrichtungen in Deutschland gegeben - auch gegen den SWR . Der SWR bekam eine Droh-Mail, wie sie laut Polizeiangaben wortgleich auch an viele andere Einrichtungen am Dienstag gegangen ist, ohne persönliche Anrede. SWR-Reporter Michael Jung hat bei der Polizei nachgefragt, wie sie bei solchen Bombendrohungen vorgeht.