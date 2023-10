Entwarnung nach Bombendrohung gegen ZDF in Mainz

per Mail teilen

Am Montagmorgen ging bei der Polizei eine Bombendrohung gegen das ZDF-Studio in Mainz ein. Mehrere Gebäude auf dem Gelände wurden daraufhin geräumt.

Nach Angaben des ZDF konnte aber bereits Entwarnung gegeben werden.

Laut Polizei ging die Bombendrohung gegen 8:20 Uhr bei der Polizeiinspektion Mainz 3 auf dem Lerchenberg per Mail ein. In einer Pressemitteilung hieß es: "Zur Gewährleistung der Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weiterer sich auf dem Gelände befindlicher Personen wurden mehrere Gebäude auf dem Gelände daraufhin geräumt."

Betroffen waren demnach das Hochhaus, in dem unter anderem die Verwaltung des ZDF sitzt, sowie der Rundbau, in dem das Sendezentrum ist. Auf das Programm gab es laut ZDF keine Auswirkungen. Rund 600 Menschen hätten die Gebäude verlassen müssen, sie konnten aber bereits wieder in die Büros zurückkehren.

Polizei sah keine Gefährdung

Laut Polizei waren Einsatzkräfte unter anderem mit Sprengstoffhunden vor Ort. Experten vom Landeskriminalamt hätten nach eingehender Prüfung der Drohung keine Gefährdung gesehen. Daraufhin gab die Polizei Entwarnung.