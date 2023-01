Blutkonserven werden in Rheinland-Pfalz immer knapper

Die Vorräte an Blutkonserven in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern werden knapp, weshalb das Deutsche Rote Kreuz zum Blutspenden aufruft.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) äußert sich besorgt hinsichtlich der noch vorhandenen Blutkonserven in einigen Bundesländern. Besonders kritisch sei die Lage in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Blutkonserven reichen nur von Tag zu Tag

Vorgesehen wären eigentlichen Reserven für fünf Tage. Die aktuell vorhandenen Blutkonserven reichten lediglich für den täglichen Bedarf der Krankenhäuser, so der Blutspendedienst-West am Donnerstag in Ratingen. Es sei eine "absolut rote Linie erreicht". Täglich würden 3.500 Spenden benötigt.

Krankheitswelle trifft auch Stamm-Blutspender

Die Spendetermine würden allgemein nur von wenigen Menschen genutzt, doch in den letzten Wochen habe sich die Lage durch den starken Anstieg an Atemwegserkrankungen und Infektionskrankheiten in der Bevölkerung verschärft. Die derzeit niedrige Zahl an verfügbaren Spendern sorgt für Engpässe.

DRK ruft zum Blutspenden auf

Aus diesem Grund appelliert der Blutspendedienst an alle gesunden Menschen, mit einer Blutspende dabei zu helfen, die Versorgung zu sichern.