Die meisten pflegebedürftigen Menschen möchten am liebsten zuhause bleiben. Manchmal werden sie aber ins Krankenhaus eingewiesen. Doch in mindestens jedem dritten Fall in Rheinland-Pfalz wäre das vermeidbar gewesen, wenn sich im Vorfeld Hausärzte und Pflegedienste mehr um sie gekümmert hätten. Zu diesem Ergebnis kommen Fachleute, die im Auftrag der BARMER-Versicherung fast eine halbe Million Patientendaten ausgewertet haben.