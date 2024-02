Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben in Rheinland-Pfalz nach den Fastnachtstagen deutlich zugenommen. Es sei aber weniger schlimm als befürchtet, so Ärztin Verena Gall aus dem rheinhessischen Mommenheim (Kreis Mainz-Bingen) im SWR-Gespräch. Was sie allerdings nachdenklich mache, so Gall, sei die zurückgegangene Nachfrage nach einer Grippeschutzimpfung. Denn gerade bei 35- bis Mitte 50-Jährigen gebe es erschreckend mehr virale Lungenentzündungen mit teilweise sehr schweren Krankheitsbildern, die man bei geimpften Patienten nicht sehe. Vom RLP-Landesuntersuchungsamt heißt es unterdessen, dass der Höhepunkt der aktuellen Grippewelle bereits überstanden sei.