Biegger: Hochwasserlage in Contwig bleibt angespannt

In Contwig (Südwestpfalz) beträgt der Pegelstand des Schwarzbachs derzeit 4,11 Meter. So hoch habe das Wasser dort seit über 50 Jahren nicht mehr gestanden, berichtet SWR-Reporterin Sandra Biegger am Samstagabend. Inzwischen seien in dem Ort auch Wohnstraßen überflutet worden.