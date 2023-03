per Mail teilen

Am Donnerstag erwarten uns am Vormittag Sonne und Wolken. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Luft auf 10 bis 15 Grad. Es soll nur ein schwacher Wind wehen. Zum Wochenende hin wird es dann wohl immer frühlingshafter - bis zu 20 Grad könnten drin sein, so die Wetterexperten.