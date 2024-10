Zauber-Meisterschaft: Kaninchen aus dem Zylinder reicht heute nicht mehr

Wer Kaninchen aus dem Zylinder zieht, verzaubert heute nicht mehr sein Publikum. Eher wird er ausgebuht und kassiert noch dazu eine Anzeige von Tieren, sagt Ben David. Der Zauberkünstler aus Heilbronn nimmt an der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst in Lübeck teil. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerald Pinkenburg hat Ben David einen Einblick gegeben, was die Zuschauer heute begeistert: "In meinen Augen sind das absolut wahnsinnige Vorhersagen, wie zum Beispiel einer Lottonummer. Sechs große Luftballons gehen ins Publikum, damit die Wahl der Freiwilligen nicht beeinflusst werden kann. Jeder darf eine Zahl aufschreiben. Dafür gibt’s ne Box in die Hand des Zuschauers, damit auch nichts mehr ausgetauscht werden kann. Und im besten Fall ist die Lottovorhersage komplett richtig." Wie lange er dafür braucht, einen Zaubertrick zu entwickeln, erklärt Ben David im Audio.