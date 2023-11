Wilders-Wahlsieg in den Niederlanden: "Hat keiner erwartet"

Der Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei für die Freiheit, PVV, haben die Parlamentswahl in den Niederlanden deutlich gewonnen. Prof. Jacco Pekelder vom Zentrum für Niederlande-Studien an der Uni Münster überrascht das Ergebnis: "In den letzten Wochen wurde zwar klar, dass seine Partei guten Chancen hat, aber so viele Stimmen hat keiner erwartet." Pekelder sieht die Wahl vor allem als eine Abstimmung über "Die Niederlande zuerst", dahinter vergebe sich eine nationalistische und euro-skeptische Agenda. Den großen Erfolg hat Wilders aber nach Pekelders Meinung etwas anderem zu verdanken. "Sein Parteiprogramm hat immer noch schrille Töne, auch gegen Muslime. Aber wie er diese Inhalte an den Mann gebracht hat, das ist deutlich milder gewesen", so Pekelder. Warum Pekelder das Misstrauen von Muslimen und anderen Parteien im Land trotzdem für gerechtfertigt hält, erklärt er im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Fournier.