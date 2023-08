Wie umgehen mit Long Covid?

Die Corona-Pandemie ist offiziell vorbei, trotzdem leiden in Deutschland noch viele Menschen an Folgeerkrankungen nach einer Infektion. Allein in Rheinland-Pfalz sind es etwa 80.000. Die Symptome sind oft sehr unterschiedlich und werden bisher unter dem Begriff "Long Covid" zusammengefasst. Noch gibt es wenige Kliniken, die sich auf die Behandlung solcher Patienten spezialisiert haben. Die Wartelisten sind lang. Auch die Zahl der Beratungsstellen zum Thema Long Covid ist noch überschaubar. Dort bekommen die Betroffenen aber zumindest erste Hinweise und Unterstützung.

Das Long Covid Institut in Rostock behandelt pro Monat etwa 100 Patienten. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt Jördis Frommhold, ärztliche Leiterin des Instituts, welche Erkenntnisse sie aus der intensiven Arbeit mit Long-Covid-Patienten gewonnen hat.

Wichtig: Frühzeitige Versorgung und ein guter Behandlungsplan

Nach Frommholds Erfahrung ist es wichtig, dass Patienten frühzeitig versorgt werden und das mit einem guten Behandlungsplan: "Wenn ich jemanden habe, der schon seit Monaten, mitunter seit Jahren, in einer chronifizierten Phase ist, dann macht es das Ganze viel schwieriger. (…) Es ist für die Betroffenen [dann] extrem wichtig, einen guten Behandlungsplan oder wenigstens einen Plan zur Symptomlinderung für ihr Krankheitsbild zu bekommen."

Problem: Viele niedergelassenen Ärzte tun sich schwer mit der Diagnose

Frommhold sieht noch viel Schulungsbedarf bei Haus- oder Fachärzten, damit Long Covid schneller erkannt wird, und die Patienten an Spezialisten überwiesen werden können. Sie will das aber ausdrücklich nicht als Kritik an den Kolleginnen und Kollegen verstanden wissen: "Wenn ich als niedergelassener Kollege nur eine Handvoll Long-Covid-Patienten gesehen habe und nicht, wie wir, mehrere tausend, dann ist die Einschätzung viel schwieriger bei geringerer Erfahrung." Deshalb biete das Institut Long Covid auch Beratungen für Ärzte an.

Noch keine Leitlinien zur Behandlung von Long Covid

"Das Krankheitsbild ist einfach sehr komplex und sehr vielschichtig. Es gibt nicht den einen Long-Covid-Patienten und alle anderen sind genauso. (…) Dementsprechend muss man auch unterschiedliche Leitlinien innerhalb des Krankheitsbilds finden", betont die Spezialistin. Noch sei ein Großteil der Therapien "symptom-orientiert und experimentell“, aber die Erfahrung helfe, diese erfolgreich weiterzuentwickeln.