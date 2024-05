Wie geht´s eigentlich der Generation M ?

per Mail teilen

Die 30- bis 59-jährigen in Deutschland schauen positiver auf ihre finanzielle Situation als vor einigen Jahren. Das ist bei der sogenannten Generation Mitte-Studie des Demoskopie-Instituts Allensbach herausgekommen. Renate Köcher ist die Geschäftsführerin des Instituts und hat SWR Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer ein bisschen mehr über diese Studie erzählt. Die Generation M sei sich der momentanen Krisen durchaus bewusst – aber auch ihrer Fähigkeit, eben diese Krisen zu meistern, sagt Renate Köcher weiter. "Dabei spielt das Vertrauen in sich selbst eine größere Rolle als das Vertrauen in die Politik".