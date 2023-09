Weniger Geld für Soziales: "Damit müssen wir alle leben"

Die Haushaltswoche im Bundestag geht zu Ende und heute wurde über den Etat von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD debattiert. Er hat den größten Anteil am Gesamthaushalt. Es gab viel Kritik am Entwurf, weil vielen sozialen Verbänden, Initiativen und Organisationen voraussichtlich Geld gestrichen wird und sie damit nicht mehr planen können. Martin Rosemann ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Tübingen und beschäftigt sich viel mit Sozialthemen. Er sagt im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn: "Es ist leider so, dass man so eine Planungssicherheit in solchen Krisenzeiten in dem Maße nicht mehr anbieten kann. Damit müssen wir alle leben." Wie er die Kürzungen rechtfertigt, erklärt er im Interview.