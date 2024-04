Taktische Spielchen? Warum die FDP die Ampel aufmischt

per Mail teilen

Die FDP kommt zu ihrem Bundesparteitag zusammen. Auf Bundesebene hatte die Partei mit ihrem Wirtschaftsplan zuletzt für Unruhe in der Ampelkoalition gesorgt. Die FDP-Wirtschaftsministerin im ebenfalls rot-gelb-grün regierten Rheinland-Pfalz, Daniela Schmitt, sprach in SWR Aktuell von einer "sehr ernsten und herausfordernden Lage für die Wirtschaft in Deutschland" und forderte die Koalitionsparteien zu mehr Sachlichkeit auf. Mit Daniela Schmitt hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gesprochen.

Schmitt, die auch Präsidiumsmitglied ihrer Partei ist, hält den 12-Punkte-Wirtschaftsplan der FDP nicht für eine Taktik, um vor dem Bundesparteitag das eigene Parteiprofil auf Kosten des Friedens in der Bundesregierung zu stärken: "Die Zeit ist viel zu ernst, für taktische Spielchen oder für Schachzüge." Eine wirtschaftliche Stärke sei Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Deshalb sei es wichtig, dass die drei beteiligten Partner sich auch mit den Themen in den eigenen Parteien beschäftigten und ihre Positionen dann auch einbringen würden.