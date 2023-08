Wahlkampf auf dem Rummelplatz - und keiner gibt auf!

Auf der Iowa State Fair hat das Schaulaufen der US-Präsidentschaftsbewerber Tradition. Auch in diesem Jahr sind sie alle da gewesen, um sich in dem Staat, der fest in konservativer Hand ist, eine gute Ausgangsposition für die Vorwahlen im kommenden Jahr zu sichern. Sogar Donald Trump hat vorbeigeschaut, obwohl sein Vorsprung laut Umfragen in Iowa nicht gefährdet ist. Und so lassen sich die Menschenmassen auf der State Fair nicht nur von Musik und anderem Entertainment berieseln. Sie besuchen die berühmte Butterkuh, essen fettige Speisen und lauschen den Bewerbern, die ins Oval Office wollen. Typisch amerikanisch eben.