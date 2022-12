Wachsende Kinderarmut: Diakonie verzeichnet mehr hilfesuchende Familien

Der Kinderschutzbund warnt davor, dass sich die Kinderarmut in Deutschland in den kommenden Jahren verschärfen werde. Schon jetzt sei jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Sonja Schmidt vom Diakonischen Werk Württemberg sagte dazu in SWR Aktuell: "Wir bemerken in unseren Beratungsstellen, dass viele Familien sich dorthin wenden und jegliche Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen." Neben den Weihnachtswünschen geht es auch darum, Dinge des täglichen Lebens oder Gas und Strom zu bezahlen. "Die Diakonie hat einen Notfall-Fonds eingerichtet, um Familien zu entlasten, wenn kein anderer Hilfefonds greift." Wie speziell den Kindern aus armen Familien geholfen werden kann, darüber hat Sonja Schmidt mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt gesprochen.