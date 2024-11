Vor der US-Präsidentschaftswahl: Wie ist die Stimmung im Swingstate Wisconsin?

Nur noch wenige Tage bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Laut Expert:innen wird es eng zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Entscheidend werden die Swing States sein, die nicht traditionell demokratisch oder republikanisch wählen. Einer dieser Swing States ist Michigan. Der Bundesstaat liegt in Norden und ist der Geburtsort der US-Automobilindustrie. Die ARD-Korrespondentin Sarah Schmidt ist durch Michigan gereist und hat mit Menschen in der Stadt und auf dem Land gesprochen. Was bewegt sie und wen wählen sie?

Weltspiegel-Moderatorin Isabel Schayani berichtet aus Dearborn. Nirgendwo in den USA leben prozentual so viele Muslime wie dort. Was bewegt die Arab Americans und wie entscheidend sind sie für die Wahl? Liana Fix, Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin beim Council on Foreign Relations ordnet ein, was die US-Wahl für Deutschland und Europa bedeutet.

Moderation: Janina Werner

Redaktion: Heribert Roth und Navina Lala

Redaktionsschluss: 31.10.24

