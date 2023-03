Von Second Hand und Wegwerfmode – Wie lässt sich unser Altkleiderhandel nachhaltiger gestalten?

Unser Berg an Altkleidern wächst beständig. Das hat negative Folgen für die Umwelt und verspielt wertvolle Ressourcen. Wie wir unser globales System mit dem Altkleiderhandel effizienter machen könnten, erklärt Textilkreislaufforscherin Burcu Gözet vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie.

Außerdem beschäftigen wir uns mit Wasser. Denn das ist in Arizona in den USA ein knappes Gut, und auch Deutschland will sich nun mit einer nationalen Wasserstrategie besser aufstellen. Und wir fragen, was der erste FCKW-freie Kühlschrank vor 30 Jahren dem Ozonloch über Australien heute gebracht hat und berichten über alternative Weinverpackungen.

Eine Sendung von Janina Schreiber, 16.03.2023

