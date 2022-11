Versicherungswechsel: Worauf man achten sollte

Am Donnerstag ist schon der 1. Dezember. Für uns als Versicherungsnehmer bedeutet das: Bis Ende November können noch viele Versicherungen gekündigt oder gewechselt werden, zum Beispiel die Kfz-Versicherung. Hier gelte in vielen Fällen ein Monat Kündigungsfrist zum Ende des Versicherungsjahres – und das ist der 31. Dezember. "Meine Kündigung muss spätestens am 30. November dem Versicherer zugegangen sein", sagt SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Jansen. Auf was es noch zu achten gilt, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.