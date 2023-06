per Mail teilen

Sprachlich saß Nicola Denis als Kind schwäbischer Eltern in Norddeutschland zwischen allen Stühlen. Dadurch hat sie feine Antennen für Sprache entwickelt. Heute übersetzt sie professionell französische Romane ins Deutsche und hat im vergangenen Jahr ein Buch über „Die Tanten“ in ihrer Familie veröffentlicht. In SWR Aktuell Mondial erklärt Nicola Denis unter anderem, warum für diese vier patenten Stuttgarter Frauen das deutsche Wort „alleinstehend“ viel besser passt als das französische „seule“.