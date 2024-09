Tag der Wohnungslosen: Wie kann man speziell jungen Menschen helfen?

Bis 2030 soll niemand mehr in Deutschland ohne feste Unterkunft leben müssen - das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Doch die Bemühungen der Politik stecken noch in den Kinderschuhen, findet Sonja Hagenmayer in SWR Aktuell. Sie ist Bereichsleiterin der "Ambulanten Hilfe für junge Erwachsene" der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. Gerade auch junge Menschen seien von Wohnungslosigkeit betroffen, Stichwort: bezahlbarer Wohnraum. Das durchschnittliche Auszugsalter für junge Menschen sei etwa 25 Jahre. "Die Entwicklung hat sich schon durchgehend in dieser Altersphase nach hinten gezogen und auch aus finanziellen Gründen verbleiben junge Erwachsene einfach länger im Elternhaus", so Hagenmayer. Für manche junge Erwachsene sei das aber nicht möglich - zum Beispiel wenn sie aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen. Wie sich die Betroffenen fühlen und warum es für junge Menschen in dieser Lage schwierig sein kann, einen Job zu finden, darüber hat SWR Aktuell Moderator Gerald Pinkenburg mit Hagenmayer gesprochen.