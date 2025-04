Das Atomkraftwerk Fessenheim - von Anfang an umstritten

Das Atomkraftwerk Fessenheim wurde 1978 in Betrieb genommen. Von Anfang an stand es wegen seiner Grenznähe - die Reaktoren befinden sich direkt am Rhein - in der Kritik. Immer wieder kam es im ältesten und leistungsschwächsten Kernkraft Frankreichs zu Störungen. Im Jahr 2014 gab es einen besonders schwerwiegenden Zwischenfall, bei dem der Reaktor nach einem Wassereinbruch mehrere Minuten außer Kontrolle geriet und heruntergefahren werden musste. Die beiden Reaktoren in Fessenheim wurden 2020 nach den Jahrzehnte andauernden Protesten abgeschaltet.