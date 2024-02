SUV-Debatte: Treffen höhere Parkgebühren die Falschen?

Der Deutsche Familienverband kritisiert die neue Gebührenordnung für Anwohnerparken in Koblenz. Bundesgeschäftsführer Heimann bemängelt, dass die Stadt keine Ausnahmeregeln für Familien eingebaut habe: "Was mich aber besonders an der geplanten Parkraumbewirtschaftung stört, ist, dass es kein soziales Kriterium gibt. Es macht keinen Unterschied, ob es jetzt ein Halter ist oder eine Familie, aber genau das ist eine Regelungslücke im Straßenverkehrsgesetz, die unbedingt geregelt werden muss. Das ist schlichtweg nicht fair." Heimann bezweifelt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch, dass die Staffelung, wie Koblenz sie anstrebt - also allein nach der Fläche, die ein Fahrzeug einnimmt - vor dem Bundesverwaltungsgericht Bestand hätte.