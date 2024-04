Steinmeier in der Türkei: "Haben Erdogan schon zu lange hofiert"

Der Besuch von Bundespräsident Steinmeier beim türkischen Präsidenten Erdogan sei ein "Besuch bei einem schwierigen Partner", so Ali Ertan Toprak in SWR Aktuell. Toprak ist deutscher Politiker und führender Repräsentant der kurdischen Gemeinschaft in Deutschland. Er findet es wichtig, dass Steinmeier vor der Begegnung mit Erdogan die türkische Opposition und Vertreter der Zivilgesellschaft getroffen habe. "Es ist wichtig, dass man untereinander im Gespräch bleibt. Aber unter Partnern und Freunden muss man auch ehrlich miteinander umgehen." Deutschland habe in den vergangenen Jahren eine zu Erdogan-freundliche Außenpolitik betrieben. "Wir haben ihn zu lange hofiert und mit dieser Appeasement-Politik müssen wir aufhören", fordert Toprak im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.