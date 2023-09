Statt Wohnungsbau: Leerstand vermieten!

Wenn Wohnungen leer stehen, fehlt Wohnraum für alle. In vielen Städten und Kommunen gibt es dieses Problem. Die Vermieter haben es häufig gar nicht nötig, die Wohnungen zu vermieten und scheuen auch den Kontakt zu den Behörden. In Landau in der Pfalz könnten Vermieter bald mit Bußgeldern bestraft werden, wenn sie ihre Immobilie längere Zeit nicht vermieten. Was sich die Stadt davon erhofft, erklärt der Oberbürgermeister der Stadt Landau, Dominik Geißler (CDU), im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.