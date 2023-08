Starkregen - so kann man sich schützen

Gerade stehen Teile Bayerns und Österreichs unter Wasser, in den vergangenen Wochen war auch der Südwesten Deutschlands von Starkregen betroffen. Wenn Wassermassen durch Straßen oder Täler fließen, machen sich viele Menschen Sorgen, dass das Wasser in ihre Häuser läuft. Davor kann man sich zumindest bis zu einem gewissen Grad schützen. Die Stadt Mainz aber auch andere Kommunen bieten deswegen eine Starkregen-Beratung an. Michael Paulus, Leiter der Neubauabteilung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Mainz, kennt die grundsätzlichen Probleme, die Häuser anfällig machen, wenn es stark regnet und das Wasser zum Beispiel in den Straßen nicht abfließen kann. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern gibt er grundsätzliche Tipps, wie neue und auch ältere Häuser besser vor dem Volllaufen geschützt werden können.