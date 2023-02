Spionagevorwurf: Droht Krieg zwischen den USA und China?

per Mail teilen

Die USA haben einen mutmaßlichen Spionageballon aus China über dem Atlantik abgeschossen. Das US-Militär ist inzwischen dabei, die Trümmerteile zu bergen. Der Zwischenfall lässt die Angst vor einem bewaffneten Konflikt zwischen beiden Staaten neu aufkommen. Professor Eberhard Sandschneider, China-Experte und Politikwissenschaftler an der FU Berlin, hält eine solche Befürchtung allerdings für übertrieben. "Das ist überzogene Panik." Die Wogen der Empörung gingen im Moment hoch. Aber Fakt sei, "dass alle Staaten spionieren. Die Chinesen tun es, die Russen tun es, die Amerikaner tun es und wir tun es auch." Die Aufregung sei für den Augenblick verständlich, werde sich aber schnell wieder legen. Und der Politikwissenschaftler ergänzt: "In den amerikanisch-chinesischen Beziehungen gibt es sehr viel heftigere und schwierigere Probleme als einen vom Winde verwehten Ballon."

Wie der Dialog zwischen den USA und China jetzt wieder in Gang kommen kann, erläutert der Experte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.