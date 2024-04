So hat sich der öffentliche Nahverkehr durch Corona verändert

per Mail teilen

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr war eine der am längsten geltenden Corona-Regeln überhaupt. Erst vor etwas mehr als einem Jahr, Anfang Februar 2023, wurde sie in den meisten Bundesländern aufgehoben. Das war nur zwei Monate, bevor Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Pandemie in Deutschland für beendet erklärt hat.

Fahrgastzahlen wieder auf gutem Niveau

Durch Lockdowns und Homeoffice sind in der Pandemie deutlich weniger Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren als zuvor. Mittlerweile benutzen wieder so viele Menschen Bus und Bahn wie vor der Pandemie, sagt Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.

Wir haben die Verluste, die wir durch die Pandemie erlitten haben, jetzt wieder zurückgeholt.

Laut Winnes wären die Fahrgastzahlen aber möglicherweise noch höher, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre.