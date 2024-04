per Mail teilen

Das Ergebnis der Kommunalwahlen in der Türkei ist eine politische Sensation und die größte Niederlage für Präsident Recep Tayyip Erdogan seit langem. Seine Partei AKP ist nur zweitstärkste Kraft. Das ist zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 2001 passiert. Wahlsieger ist die oppositionelle CHP. Die Mitte-Links-Partei hat landesweit 35 der 81 Bürgermeisterposten gewonnen. Die AKP nur 24. Erdogan selbst sprach gestern von Fehlern, die er korrigieren wolle. Über die Reaktionen hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Gökay Sofuoglu gesprochen, er ist Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg.